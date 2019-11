Chwile grozy w Egipcie! Samolot dosłownie stanął w płomieniach. 196 osób na pokładzie wpadło w panikę [WIDEO]

Chwile grozy w Egipcie. Samolot zapalił się tuż po wylądowaniu na lotnisku Szarm el-Szejk w Egipcie. Pasażerowie wpadli w panikę! 196 osób będących na pokładzie samolotu zostało natychmiast ewakuowanych. Cudem nikt nie został ranny.

Jak podaje „Daily Mail”, pechowi pasażerowie lecieli ukraińskimi liniami SkyUp Airlines. Boeing leciał z miasta Zaporoże do Szarm el-Szejk. Tuż po wylądowaniu jedno z kół zaczęło się palić.

Według informacji lokalnych mediów przyczyną pożaru mógł być wyciek płynu hydraulicznego. Płyn kapał na rozgrzane hamulce samolotu, co doprowadziło do zapłonu. 189 pasażerów i 7 członków załogi szybko wydostało się z wnętrza.

Po godzinie, pożar został ugaszony a już po kilku godzinach maszyna znów działała, teraz przejdzie generalną kontrolę i naprawy.

Rzecznik egipskiego ministerstwa lotnictwa cywilnego powiedział, że pożar mógł łatwo przerodzić się w katastrofę. Pochwalił także opanowanie i sprawne działanie załogi.

#jet #airline #boeing #boeing737max #Airbus An aircraft belonging to Ukraine carrier SkyUp performing flight #PQ7153 caught fire after taxiing to its parking stand after landing Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH),suffered hydraulic fluid leak onto hot brakes causing flames pic.twitter.com/0gTNtUACcq

— Aviation Expert (@AE_engineers) November 11, 2019