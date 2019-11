Ciemne chmury nad Donaldem Trumpem. Czy prezydent USA jednak straci stanowisko? [WIDEO]

Ciemne chmury zebrały się nad Donaldem Trumpem. Procudera impeachmentu, która została wszczęta jakiś czas temu, wchodzi w fazę przesłuchań świadków. Będą oni zeznawać przed komisją w Izbie Reprezentantów.

Przed komisją staną William Taylor i George Kent. Będą oni składać zeznania w sprawie presji, jaka miała być wywierana na władze Ukrainy przez Donalda Trumpa oraz jego osobistego prawnika Rudy’ego Giulianiego.

Dochodzenie dotyczy interesów, które prowadził syn Joe Bidena, Hunter, na Ukrainie. Gdyby znalazły potwierdzenie zarzuty stawiane przez sygnalistów oraz przedstawicieli Partii Demokratycznej, wówczas Trump mógłby zostać oskarżony o nadużycie władzy.

– Demokraci chcą wam odebrać waszą broń, opiekę zdrowotną, głosy i waszą wolność. Chcą odebrać wam wszystko (…) Chcą powstrzymać mnie, bo walczę dla was. Nigdy na to nie pozwolę – powiedziała amerykański prezydent.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe

— The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019