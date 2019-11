I Ty możesz się poczuć jak królowa Elżbieta II! Windsorowie udostępnili swój pałac na Airbnb [FOTO]

Szykuje się niebywała gratka dla miłośników podróżowania w najbardziej komfortowych warunkach, jakie są tylko możliwe. Otóż brytyjska rodzina królewska udostępniła noclegi w Pałacu Miejskim w Dźajpurze w Indiach. Cena jest adekwatna do standardu pokoi.

Airbnb to globalny serwis umożliwiający wynajmowanie mieszkań w dowolnych częściach świata. Cieszy się on coraz większą popularnością, szczególnie wśród osób lubiących dużo podróżować.

Ostatnio wśród wielu ofert pojawił się apartament w Pałacu Miejskim w Dźajpurze, który należy do brytyjskiej rodziny królewskiej. Budynek ma niemal 300 lat, a w jego murach gościło wiele sławnych osobistości, m.in. księżna Diana, Bill Clinton, Jackie Kennedy czy Oprah Winfrey.

Jeżeli ktoś zdecyduje się na wynajem, zaopiekuje się nim prywatny kamerdyner. Zorganizuje on zakupy, wycieczki oraz inne atrakcje. Goście będą mogli także spróbować na tarasie z widokiem na pasmo górskie Arawali tradycyjnego radżastańskiego śniadania. Możliwe jest również skorzystanie z prywatnego basenu, a ponadto odbiór z lotniska przez podstawioną limuzynę z szoferem.

Gospodarzem obiektu jest 21-letni maharadża Padmanabh Singh. Wyraża on ogromne zadowolenie, że dzięki posunięciu rodziny królewskiej, turyści będą mogli poznać piękno Radżastanu oraz indyjską gościnność.

Ile kosztuje nocleg w pałacu Windsorów? Rezerwacji będzie można dokonywać od 23 listopada, a pierwszy wolny termin to 14-15 grudnia. Opłata za dobę to 30 898 zł, do tego trzeba jeszcze doliczyć opłaty serwisowe (4903 zł) oraz podatki hotelowe (5562 zł). Całkowity koszt to 41 363 zł za jeden nocleg!