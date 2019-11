Kukiz wraca do grania. To dobry wybór. Lepszy z niego muzyk niż polityk

– Chcę wrócić do grania nie jako formy zarobkowania, ale cieszenia się tym, co kocham. Tak po ludzku bardzo mi tego brakuje, przecież grałem przez 30 lat – powiedział poseł Paweł Kukiz w rozmowie z „Faktem”.

W opublikowanej w środę rozmowie z „Faktem” Paweł Kukiz poinformował, że zamierza dawać koncerty, a dochód z nich będzie przekazywać potrzebującym.

– Chciałbym potraktować muzykę jako autowyciszenie. Wiem, że to trudne do zrozumienia, bo brzmi jak paradoks, ale muzyka jest dla mnie jak cisza. To relaks, wentyl bezpieczeństwa – wyjaśnił.

Kukiz nadal będzie jednak obecny w polityce – we wtorek został szefem Rady Koalicji Polskiej, w skład której wchodzą szefowie sił sprzymierzonych z PSL. – Tworzymy ruch, który będzie alternatywą dla lewej i prawej strony. Chcemy jednoczyć jak najwięcej Polaków, którzy dążą do normalnego państwa – powiedział Kukiz.

(PAP)