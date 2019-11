Dopiero zaczął pracę, a już chce latać na wycieczki. Marszałek Tomasz Grodzki wybiera się do USA, aby podlizać się amerykańskim senatorom

– Zamierzam się wybrać do amerykańskiego Senatu – zapowiedział marszałek Tomasz Grodzki. Polityk chce podziękować senatorom USA, którzy w piśmie do premier Beaty Szydło wyrazili zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

„Chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie działaniami polskiego rządu, które zagrażają niezależności mediów i Trybunału Konstytucyjnego oraz psują wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych” – napisali trzej amerykańscy senatorowie w liście wysłanym w lutym 2016 roku do premier Beaty Szydło.

Marszałek Tomasz Grodzki stwierdził, że ta trójka zagranicznych polityków, swoim czynem wyjątkowo zasłużyła się dla Polski i należy im się spotkanie z przewodniczącym polskiej Izby Wyższej.

– Będę próbował umówić się ze spikerem Senatu amerykańskiego – powiedział marszałek Grodzki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim.

Grodzki chce podziękować rzeczonym amerykańskim senatorom USA za wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że marszałek chce jak najszybciej skorzystać z atrakcyjnych możliwości podróżowania, jakie stwarza mu nowy urząd. zamierza też kontynuować strategie opozycji „ulica i zagranica” i donosić na własny kraj.

Sytuacja w Senacie jest bowiem bardzo niepewna i może się w każdym momencie zmienić. Gdy tylko szala przechyli się na stronę PiSu, to Grodzki może stracić stanowisko i stąd może wynikać pośpiech w planowaniu zagranicznych podróży.

Zanim jednak marszałek wybędzie do Stanów, to wygłosi orędzie do narodu w TVP. Grodzki „marszałkuje” dopiero od 12h, a już wypełnia swój grafik wycieczkami i performensami. Miejmy nadzieje, że zostawi sobie trochę miejsca w kalendarzu na pracę w Izbie Wyższej.

Źródło: RMF FM