Pod koniec listopada będzie naprawdę zimno! Nad Arktyką tworzy się już wir polarny

Nad Arktyką tworzy się największy od 40 lat wir polarny, jaki był obserwowany o tej porze roku. Meteorolodzy już ostrzegają, że końcówka listopada może być niezwykle mroźna.

Zdaniem naukowców, już w przeciągu najbliższych dni wir polarny osiągnie swoje apogeum. To z kolei spowoduje wystąpienie kolejnych zjawisk, które wszyscy odczujemy.

Do Polski w ostatnich dniach listopada napłynie mroźne powietrze z Syberii. Wówczas temperatury w nocy i nad ranem będą mogły spaść nawet do -20 stopni Celsjusza.

Jak ma to zwykle miejsce, najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski. To jednak nie wszystko, albowiem mróz ma zostać poprzedzony obfitymi opadami śniegu. Zjawiska te dadzą się we znaki również mieszkańcom innych państw Europy.

