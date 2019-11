POTWORNE! Naukowcy stworzyli świnio-człowieka. Wkrótce pojawią się pierwsze ludzko-zwierzęce HYBRYDY

W Japonii mają wkrótce powstać samodzielnie żyjące ludzko-zwierzęce hybrydy. Dzięki zmianom w prawie, naukowcy będą mogli tworzyć embriony z ludzkimi komórkami i wszczepiać je do organizmów żywych zwierząt.

Japonia w marcu 2019 roku znowelizowała prawo, które pozwala na tworzenie samodzielnie żyjących ludzko-zwierzęcych hybryd.

Zespół Hiromitsu Nakauchi’ego z Uniwersytetu w Tokio prowadzi eksperymenty w celu wyhodowania metodą hybrydową tkanek gotowych organów, które nie będą odrzucane podczas transplantacji przez pacjenta. Tkanki, w tym ludzkie neurony i gamety, rozwijają się w organizmie zwierzęcym, a potem jako komórki zwierzęce z ludzką tkanką przenoszone są do organizmu biorcy.

Tego typu eksperyment przeprowadzono z udziałem szczurów i myszy w 2017 roku. Zespół wprowadził mysie komórki macierzyste do szczurzego embrionu, który nie mógł samodzielnie wytworzyć trzustki. Trzustka, która powstała w całości z mysich komórek, rozwinęła się u szczura i prawidłowo kontrolowała poziom cukru we krwi.

Jak donosi National Geographic, chińscy naukowcy z Drugiego Uniwersytetu Medycznego w Szanghaju już w 2003 roku z powodzeniem połączyli ludzkie komórki z DNA królika. Zarodki uśmiercili po kilku dniach, aby pobrać z nich komórki macierzyste. Na tej samej zasadzie badacze z Kliniki Mayo wyhodowali chimerę stworzoną z genów człowieka i świni.

W latach 2008-2011 podobne próby odbywały się w zupełniej tajemnicy w Wielkiej Brytanii. W laboratoriach wyhodowano ponad 150 ludzko-zwierzęcych hybryd, które – zgodnie z prawem – niszczone były po 14 dniach.

Po tych incydentach amerykańska agencja Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health) podjęła w listopadzie 2015 roku decyzję o wstrzymaniu eksperymentów polegających na łączeniu ludzkich i zwierzęcych komórek.

Teraz Hiromitsu Nakauchi, wraz z zespołem z Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu Stanforda, legalnie dzięki zmianom w japońskim prawie zamierza wstrzykiwać do zarodków myszy i szczurów ludzkie komórki macierzyste. Celem jest stworzenie zwierząt posiadających ludzkie organy, które można będzie wykorzystać do przeszczepów. Finalnie japońscy naukowcy zamierzają powołać do życia samodzielnie żyjące ludzko-zwierzęce hybrydy.

Źródło: PAP / antyradio.pl