Specjalna grupa zadecyduje o meczu Izrael – Polska. To byli komandosi i eksperci ds bezpieczeństwa. Co godzinę składają raport

Nie wiadomo, czy mecz Izrael – Polska się odbędzie w Izraelu i kiedy. Wszystko stoi pod znakiem zapytania na skutek rakietowych ataków ze Strefy Gazy na Izrael. Zadecydować ma opinia ekspertów od spraw bezpieczeństwa.

– Sprawa rozgrywa się na szczeblu zdecydowanie wyższym niż piłkarski. Dla UEFA bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jestem pewny, bo takie są procedury, że już od kilku dni na miejscu przebywa tzw. „grupa security”. W jej skład wchodzą byli komandosi, policjanci oraz inni eksperci ds. bezpieczeństwa, którzy są w stałym kontakcie z władzami izraelskimi. Tacy ludzie mają dostęp do najważniejszych i najświeższych informacji i praktycznie co godzinę składają raporty do UEFA – powiedział b. prezes PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) Michał Listkiewicz.

UEFA na podstawie tych raportów podejmie decyzję o przeprowadzeniu meczu, jego przesunięciu, odwołaniu czy zmianie miejsca rozgrywki. Opinia tej grupy znawców będzie miała zasadnicze znaczenie.

Niewykluczone, że mecz może odbyć się na Cyprze, ale w piątek, lub w niedzielę, ponieważ w sobotę Cypr gra swój mecz kwalifikacyjny.

PZPN nie ma w tym wypadku żadnej opcji odmowy gry. Decyzja UEFA będzie obowiązująca i nieodwołalna.

Źródło: Onet.pl