Tester jakości Rafał Trzaskowski! Prezydent Warszawy osobiście sprawdził rurociąg pompujący ścieki [FOTO]

Ułożony na tymczasowym moście pontonowym rurociąg, przesyłający ścieki do oczyszczalni „Czajka”, z powodu zbliżającej się zimy zostanie lada dzień rozebrany. Rafał Trzaskowski poinformował, że kolektory, znajdujące się pod dnem Wisły, które w sierpniu uległy awarii, są już naprawione. Prezydent Warszawy z dumy opublikował nawet zdjęcie, jak osobiście sprawdza jakość.

Trzaskowski zorganizował specjalną konferencję, na której zapowiedział, że uda się na wizję lokalną w związku z naprawą układu przesyłowego ścieków. – Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy gotowi do przełączenia z mostu pontonowego do kolektora – przekazał.

Kilka godzin później opublikował na Facebooku zdjęcia, chwaląc się osobistym doglądaniem prac. Ciekawe, jakich uwag udzielił specjalistom prezydent Warszawy, bo o tanią zagrywkę pijarową przecież nie sposób go podejrzewać.

– Właśnie zakończyliśmy próby szczelności kolektorów pod dnem Wisły, a układ przesyłowy pomyślnie przeszedł próby ciśnieniowe. MPWiK jest już gotowe do uruchomienia naprawionego przesyłu, co osobiście dziś sprawdziłem – zaznaczył.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka”. W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane „Czajka”.

Bypass ma funkcjonować do połowy listopada. Zgodnie z zapowiedzią do tego czasu miasto ma wymienić uszkodzony odcinek rurociągu na stalową rurę. Ponadto pod dnem Wisły ma być wybudowana dodatkowa nitka przesyłająca ścieki, która posłuży jako rozwiązanie awaryjne.

W czwartek ma zebrać się sztab kryzysowy, podczas którego strona samorządowa będzie rozmawiała z rządem właśnie na temat konkretów dotyczących tej operacji.