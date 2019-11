Tomasz Sommer masakruje „Rzeczpospolitą” i jej redaktora: „Pan Nizinkiewicz jest faszystą, prawdopodobnie o tym nie wie…” [WIDEO]

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”, Tomasz Sommer w prostych żołnierskich słowach zgwałcił intelektualnie wywody Jacka Nizinkiewicza, jakoby „Marsz Niepodległości” był faszystowski , gorszący i nawoływać miał do nienawiści.

Tomasz Sommer w swoim autorskim programie „Przegląd Najwyższego Czasu”, opisuje to, co Państwo znajdą w najnowszym wydaniu gazety. Wyjątkowo odpowiada też na absurdalny teks Jacka Nizinkiewicza o „Marszu Niepodległości”, który pieszczotliwie nazwał żenadą tygodnia.

Poniżej fragment komentarza Tomasza Sommera, ws. tekstu Jacka Nizinkiewicza:

– Państwowe radosne świętowanie, próbował inaugurować prezydent Bronisław Komorowski… Panie Nizinkiewicz, jeżeli w sprawie 11 listopada, były jakieś akty kryminalne, no to właśnie tego Pana Komorowskiego! Z tym jego rozpuszczającym się orłem z czekolady… Przecież to była taka żenada, takie ośmieszenie tego państwa, takie ośmieszenie funkcji prezydenta, którego chyba nikt, no może poza prezydentem Kwaśniewskim, który jak wiadomo, lubi sobie wypić, nie zrobił wcześniej.

– I Pan mówisz, że to miało jakiekolwiek pozytywne cechy? Ale przejdźmy do konkluzji Pana tekstu. Andrzej Duda chciał budować wspólnotę i zasypywać podziały, teraz jest czas bez względu na to, kto po maju będzie prezydentem, żeby opracować państwowe obchody Święta Niepodległości. Jeżeli prezydentowi zależy na wspólnocie i kulturze języka, niech zobowiąże się, że zrobi wszytko, żeby 11 listopada nie wyglądał jak kibolska zadyma, za którą Polska wstydzi się na całym świecie. – wzdycha Tomasz Sommer.

– Jestem w szoku, bo wygląda na to, że gazeta „Rzeczpospolita”, a przynajmniej ten Pan Nizinkiewicz, to jest gazeta faszystowska, która chciałaby, żeby wszytko było przez państwo dla państwa, i żeby państwo określało jak wszystko ma działać. A tego typu dziennikarskie postacie jak ten Pan, będą tylko doradzać, aby ten faszyzm ucieleśnić. Wprowadzić w życie, żeby był wreszcie, jednolito-poglądowy faszystowski kraj. nad Wisłą… – stwierdził załamany redaktor.

– Pan Nizinkiewicz jest faszystą, prawdopodobnie o tym nie wie… natomiast wszystkich innych wyzywa od faszystów. Naprawdę żenada tygodnia… – zakończył pierwszą część programu Tomasz Sommer.

Całość wystąpienia poniżej: