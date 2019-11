UE za nasze pieniądze będzie finansować aborcję na świecie? Skandaliczna propozycja Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

„Działająca przy Parlamencie Europejskim Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zwróciła się z apelem do państw Unii Europejskiej o finansowanie działalności organizacji proaborcyjnych. Taką tezę zawarła w opinii na temat projektu raportu przygotowywanego przez PE” – informuje Ordo Iuris. Dokument dotyczył stanu praw człowieka i demokracji na świecie i polityki UE w tym zakresie w 2018 roku.

FEMM w dokumencie wyraża „zaniepokojenie” z powodu nie przedstawienia przez KE żadnej strategii zwalczającej ponoć narastający „sprzeciw wobec praw kobiet” na świecie, szczególnie wobec zdrowia i tzw. praw seksualnych oraz reprodukcyjnych.

„FEMM stwierdził przy tym, że tzw. zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne należą do podstawowych praw człowieka. To niejasne i kontrowersyjne pojęcie obejmuje m.in. postulaty wprowadzenia legalizacji zabójstwa prenatalnego czy obowiązkowej edukacji seksualnej według wytycznych WHO. Według Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Unia Europejska ma obowiązek podejmować działania zewnętrzne w tym zakresie w związku z Celami Zrównoważonego Rozwoju” – tłumaczy Ordo Iuris.

FEMM chce też, by w treści raportu o stanie demokracji i prawach człowieka zamieścić potępienie wprowadzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa zasady „global gag rule”. Zasada ta zakazuje rządowi federalnemu USA finansowania organizacji pozarządowych promujących lub przeprowadzających aborcje.

„FEMM apeluje do Unii Europejskiej, aby rozważyła „wypełnienie finansowej luki” powstałej w wyniku decyzji administracji Trumpa, co, de facto, oznacza sfinansowanie ze środków unijnych działalności organizacji proaborcyjnych, w tym słynnego International Planned Parenthood Federation. Ponadto, FEMM wzywa do systematycznego, kompleksowego planu działania, mającego zaangażować chłopców i mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet i mężczyzn, która zdaniem Komisji jest wynikiem panujących „norm i stereotypów płciowych” – zaznacza OI.

– Komisja FEMM po raz kolejny nie tylko opowiada się przeciwko prawu do życia, ale dąży do tego, aby z budżetu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej finansowana była działalność organizacji proaborcyjnych. Realizacja tego postulatu byłaby kolejnym krokiem w narzuceniu państwom unijnym legalizacji uśmiercenia dziecka nienarodzonego – mówi Magdalena Olek, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

Raport o stanie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityce Unii Europejskiej w tym zakresie jest wydawany przez Parlament Europejski w formie rezolucji każdego roku. W dokumencie, zwraca uwagę na zagrożenia, jakie pojawiły się w poprzednim roku, oraz wskazuje kierunki działań, jakie powinna podjąć Unia Europejska, aby zapobiec dalszemu naruszaniu „standardów demokratycznych”.

Źródło: ordoiuris.pl