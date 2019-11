Uważaj na metodę kradzieży „na BLIK”. Nigdy nie odzyskasz pieniędzy!

Cyberprzestępcy coraz częściej wyłudzają pieniądze metodą kradzieży na BLIK. Poszkodowani praktycznie nie mają wówczas szans na odzyskanie utraconych pieniędzy.

Oszuści posługują się bardzo prostym mechanizmem, a kradzież odbywa się w tzw. białych rękawiczkach.

Przestępcy hakują konta użytkowników Facebooka i wysyłają do ich znajomych wiadomości z prośbą o wykonanie dla nich przelewu w formie BLIK. W zamian obiecują, w imieniu znajomych, że pożyczka jest chwilowa, a zwrot środków nastąpi szybko. Kody BLIK, które ludzie podają oszustom, wykorzystywane są natychmiast do wypłat gotówki z bankomatu.

Swój przypadek opisuje jedna z użytkowniczek Facebooka:

Dlaczego pieniądze metodą na BLIK-a są nie do odzyskania? Ponieważ poszkodowany dobrowolnie udostępnia swój kod BLIK oszustom. Bankowe regulaminy korzystania z usługi BLIK mówią zaś o zachowaniu szczególnej ostrożności przy dokonywaniu operacji finansowych. I tak np.: w regulaminie Alior Banku czytamy:

„Klient jest zobowiązany do:

a. przechowywania urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK, z zachowaniem należytej staranności, Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 4/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Obowiązuje od 9 lutego 2015

b. niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK, a także nieuprawnionego użycia Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK lub nieuprawnionego dostępu do Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK przez osobę trzecią,

c. nieudostępniania Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK, PIN-u oraz kodu BLIK osobom nieuprawnionym

d. niezwłocznego zgłoszenia do Banku o nabrania podejrzeń przez Klienta, że osoba trzecia weszła w posiadanie urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK.

2. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Aplikacji Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK; w szczególności Klient powinien z należytą starannością chronić urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja Bankowości Mobilnej z Usługą BLIK.”

Udostępnienie kodu BLIK osobie trzeciej oznacza niedotrzymaniu warunków regulaminu usługi. W związku z tym w praktyce nikłe są szanse na odzyskanie pieniędzy.

Źródło: bezprawnik.pl