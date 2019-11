13 lat czekali na sprawiedliwość. W końcu państwo wypłaci im odszkodowanie

Małżonkowie, rodzice i dzieci ofiar katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 r., którzy złożyli pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa, otrzymają po 200 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania, zaś rodzeństwo tych, którzy wówczas zginęli – po 50 tys. zł.

To efekt ugody zawartej ze Skarbem Państwa przez bliskich ofiar, którzy przystąpili do pozwu zbiorowego – ok. 90 osób reprezentowanych przez mec. Adama Cara.

– Ugoda jest konsekwencją wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w styczniu br. prawomocnie przesądził o odpowiedzialności Skarbu Państwa za katastrofę, w której zginęło 65 osób. Ugodę przed kilkoma dniami zatwierdził chorzowski sąd – poinformował 14 listopada mec. Adam Car.

Po prawomocnym uznaniu odpowiedzialności państwa, poszkodowani mogli wnosić do sądów indywidualne pozwy lub zawrzeć ugodę. – Ostatecznie taką ugodę udało się wypracować. Postępowanie grupowe przyniosło swój owoc i trudno było dyskutować z tą sytuacją – powiedział adwokat.

Jak wyjaśnił pełnomocnik, zgodnie z postanowieniami ugody poszkodowani zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza to małżonkowie, rodzice i dzieci ofiar, którzy otrzymają po 125 tys. zł zadośćuczynienia i 75 tys. zł odszkodowania. W drugiej grupie jest rodzeństwo zmarłych. Dostaną oni po 25 tys. zł zadośćuczynienia i 25 tys. zł odszkodowania.

Według Urzędu Miasta w Chorzowie, do poszkodowanych trafi łącznie ok. 15 mln zł.

Źródło: PAP