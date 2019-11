Ale numer! Neymar płaci znajomym za przyjaźń. Wielu by chciało taką fuchę, zarabiają ogromną kasę

Gwiazdy od zawsze miały swoje zachcianki, ale płacenie za przyjaźń, to jednak większa skala absurdu. Gwiazda światowej piłki Neymar jest bardzo wrażliwym mężczyzną i okazuje się, że dobre samopoczucie ceni ponad wszytko. Dlatego opłaca on grupę „przyjaciół”, którzy mają za zadanie troszczyć się, by gwiazda była zawsze w dobrym nastroju! Dostają za to duże pieniądze.

By gwiazdor reprezentacji Brazylii trafił do Paryża do PSG, władze kluby spełniły wszelkie jego zachcianki. Paryżanie opłacają nawet jego przyjaciół.

Francuski klub opłaca tak zwanych „Toiss”, czyli grupę znajomych Neymara, którzy maja dbać o jego dobre samopoczucie. Jest ich około dziesięciu i są w wieku 26-30 lat. Co ciekawe mają oni oddzielne zadnia, jeden ma zajmować się domem i napojami oraz przekąskami, które lubi Neymar, drugi odpowiedzialny jest za nocne imprezy, by brazylijska gwiazda mogła się wyszaleć w nocnym klubie.

Konkretnej sumy ile zarabiają nie znamy, ale jak twierdzą dziennikarze „Daily Mail” miesięcznie płatny „przyjaciel” Neymara zarabia między 6 a 11 tysięcy euro, czyli między 25 tys., a 47 tys. złotych! O takiej pensji większość Polaków może pomarzyć.

Ich wynagrodzenie jest uwzględnione w kontrakcie brazylijskiego piłkarza z klubem. Mężczyźni przebywają z Brazylijczykiem w jednym domu, latają z nim prywatnym odrzutowcem. I jak tu powiedzieć, że nie jest to praca marzeń?

Źródło: Daily Mail/ Super Express