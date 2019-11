Berkowicz wprost: Znamy regulaminy, ale PiS ma większość i może wszystko, m.in. Czarzastego uczynić wicemarszałkiem [VIDEO]

Konrad Berkowicz powiedział, że Konfederacja chce mieć udział w komisji ds. Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że o ile znają regulaminy sejmowe, to „PiS ma większość” i „może wszystko”, m.in. uczynić Czarzastego wicemarszałkiem.

– Komisja ds. UE to jest komisja, do której spływają szerokim strumieniem tworzone przez brukselską biurokrację prawa, często absurdalne i szkodliwe, które są często”narzucane Polsce wbrew woli naszych władz – wyjaśnił Berkowicz.

Zaznaczył, że jako „przedstawiciele Konfederacji, na którą głosowało 1,25 mln wyborców” chcą brać udział w głosowaniach w komisji ds. UE.

W trakcie krótkiego wystąpienia podniosła się wrzawa na sali. Polityk Konfederacji zwrócił się wówczas do jednego z posłów. – Jeżeli pan poseł uważa, że głosowanie nie jest ważne, byle móc słuchać, to proszę oddać miejsca PiS, my wejdziemy na te miejsca, będziemy głosować, a państwo będą słuchać – zaznaczył.

– Mowa tutaj o regulaminach. My je znamy, ale PiS ma tu większość. Może wszystko i nie ma ograniczeń. Wczoraj nawet posła Czarzastego uczynił wicemarszałkiem. Więc prosimy, by zgodnie z tym, co powiedział wczoraj Andrzej Duda o pluralizmie i niewykluczaniu nikogo, zmienić regulamin tak, by Konfederacja jako koło, mogło mieć pełnoprawnego członka w komisji ds. UE – podsumował Berkowicz.

Marszałek Elżbieta Witek po krótkim przemówieniu Berkowicza przypomniała, że aby zmienić przepisy sejmowe, musi „ukonstytuować się komisja regulaminowa”.