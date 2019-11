Co tam się dzieje?! Scheuring-Wielgus będzie zajmować się w Sejmie kulturą. Wcześniej PiS oddał projekt „Zatrzymaj Aborcję” w ręce Lewicy

„Zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą sejmowej komisji kultury„ – obwieściła na Twitterze Joanna Scheuring-Wielgus. Wcześniej PiS oddał komisję Rodziny i Polityki Społecznej, a wraz z nią projekt „Zatrzymaj Aborcję”, w ręce Lewicy.

„Artyści i kultura potrzebują mocnego wsparcia w Sejmie” – przekonuje poseł Scheuring-Wielgus na Twitterze.

Swój wpis zmiennopartyjna – z Nowoczesnej przeszła do KE, stamtąd do Wiosny, a Wiosnę wchłania właśnie SLD, parlamentarzystka opatrzyła zdjęciem tęczy, przez co już teraz można prorokować, jakie wartości będą jej przyświecać podczas pełnienia funkcji.

✅ Zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą sejmowej komisji kultury. Artyści i kultura potrzebują mocnego wsparcia w Sejmie.

✅ Na zdjęciu tęcza Julity Wójcik w ramach Kochi-Muziris Biennale 2014. Ostatni projekt, który koordynowałam przed wejściem do polityki. Świetne czasy. pic.twitter.com/oEHBF1dK7f — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) November 14, 2019

Jet to kolejna niezrozumiała decyzja polskiego parlamentu, który zawiaduje, kreujący się na konserwatystów, PiS. Pisaliśmy już o tym, że Magdalena Biejat, aborcjonistka z Razem stanie na czele komisji rodziny.

Poniżej „the best of” Joanna Scheuring-Wielgus: