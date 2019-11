Eksperci ONZ: „Aborcja podstawowym i fundamentalnym prawem człowieka”. Nikt się nie sprzeciwił

– Musimy zaprzestać traktowania aborcji jako wyboru. Aborcja jest podstawowym i fundamentalnym prawem człowieka. Mamy to w protokole dla Afryki – powiedziała, podczas sesji eksperckiej ONZ, położna z Lesotho imieniem Mamelo. Eksperci chcą oficjalnie włączyć dzieciobójstwo do listy tzw. „praw człowieka”.

Jeśli im się to uda, to kraje, w których przepisy aborcyjne są dość restrykcyjne, przynajmniej jak na postępowe standardy, będą znajdowały się pod nieustanny naciskiem, który finalnie może poskutkować zliberalizowaniem prawa.

– Ona [kobieta] ma prawo do dostępu do antykoncepcji, ona ma prawo do dostępu do bezpiecznej aborcji – mówiła podczas sesji Mamelo.

Jednocześnie położna sama przyznała, że w jej kraju wiele kobiet umiera podczas zabiegu abortowania nienarodzonego dziecka.

Na sali nie znalazła się nawet jedna osoba, która wyraziłaby sprzeciw. Była to sesja ekspercka ONZ dot. bezpieczeństwa ciężarnych i noworodków, w której udział brali przedstawiciele wielu państw, i żaden z nich nie zaoponował.

Moderator sesji przypomniała, że powszechny dostęp do aborcji jest elementem ONZ-owskiej Agendy 2030.

– Zostało nam 11 lat – powiedziała.

To ostatnie zdanie powinno również być ostrzeżeniem dla wszystkich środowisk pro life na świecie.

