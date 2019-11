Finlandia odesłała uchodźcę. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Finom zapłacić odszkodowanie

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał Finlandię winną naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Za odesłanie do kraju irakijskiego uchodźcę Finlandia będzie musiała zapłacić odszkodowanie jego córce.

20 tys. euro – tyle będzie musiała zapłacić Finlandia córce uchodźcy, którego odesłała do Iraku. To pierwszy taki wyrok jaki zapadł na to państwo.

Chodzi o sprawę Irakijczyka, któremu w 2017 roku odmówiono azylu i deportowano go do domu. Mężczyzna został zamordowany kilka tygodni później.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Irakijczyk w wystarczającym stopniu udowodnił, że przed ucieczką był celem zamachu, a zatem istniały przesłanki, by udzielić mu azylu.

Córka Irakijczyka, której również odmówiono azylu, skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teraz otrzyma od Finlandii 20 tys. euro.

Fińska służba graniczna Mirgri broniła się, że w Iraku kobieta będzie miała opiekę ojca i matki.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Finlandia naruszyła art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że każdy ma prawo do życia oraz Sąd stwierdził również, że Finlandia naruszyła art. 3, który zakazuje tortur i nieludzkiego traktowania.

Źródło: Rzeczpospolita