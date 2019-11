Konfederacja powołała parlamentarny Zespół Obrony Życia i Rodziny. „Nie dopuścimy, by sprawa aborcji eugenicznej została zamieciona pod dywan” [VIDEO]

Konfederacja poinformowała o utworzeniu parlamentarnego Zespołu Obrony Życia i Rodziny. Jak zapewnili liderzy prawicowego ugrupowania podczas konferencji prasowej „nie dopuszczą do tego, by porozumienie między PiS a SLD w sprawie aborcji eugenicznej zostało zamiecione pod dywan„.

– Z informacji, jakie do nas dotarły, które przekazują także środowiska prolife i media katolickie, wynika, że PiS za kwadrans planuje przekazać przewodnictwo komisji polityki społecznej i rodziny w ręce lewicy – ugrupowania postkomunistycznego, jakim jest SLD – powiedział lider Konfederacji Robert Winnicki.

Poseł Winnicki przypomniał też, że „to w tej właśnie komisji jest wniosek poparty przez blisko milion Polaków o zmianę ustawy pt. ‚Zatrzymaj Aborcję'”.

– Ten projekt zmiany ustawy był blokowany przez PiS w minionej kadencji Sejmu, przerzucany jak gorący kartofel po to tylko, by go nie uchwalić. Procedowanie nad tym wnioskiem w podkomisji specjalnie dla niego utworzonej nigdy się nie rozpoczęło – stwierdził szef Ruchu Narodowego.

– Dziś, po tych dwóch latach udawania w tej sprawie przez PiS, w tej samej komisji ma zostać dokonana zmiana warty na przedstawiciela lewicy, co musi skutkować całkowitym wyrzuceniem tego projektu poza nawias debaty parlamentarnej. Deklarujemy jako Konfederacja Wolność i Niepodległość, że nie dopuścimy do tego, by porozumienie między PiS a SLD w sprawie aborcji eugenicznej, obrony życia nienarodzonych, będzie w tym parlamencie zamieciona pod dywan – zapewnił Winnicki.

– To czerwone porozumienie. Czerwone od krwi polskich mordowanych dzieci. Nie przejdzie w tym Sejmie bez naszego zdecydowanego sprzeciwu – ocenił poseł Konfederacji.

Poinformował też, że Konfederacja utworzyła dziś parlamentarny Zespół Obrony Życia i Rodziny. – To jest nasza odpowiedź. Ten zespół zaczyna działać. W poniedziałek odbędzie się jego pierwsze posiedzenie i będziemy podejmować kolejne kroki – włącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, projektami ustaw i walką o to, by ta sprawa nie została zamieciona pod dywan – zadeklarował.

Poseł Grzegorz Braun powiedział zaś, że „tak się nieszczęśliwie dla Polski złożyło, że Konfederacja jest jedyną formacją, która sprawę obrony życia ludzkiego w jego naturalnych, wyznaczonych przez Boga-Stwórcę granicach, traktuje całkowicie pryncypialnie”.

– Mówimy o tym bez wymówek i niedomówień. Nie szukamy pretekstów do tego, by nie konfrontować się ze straszną rzeczywistością – powiedział poseł Braun.

– W Polsce obowiązuje prawo, które pozwala zabijać człowieka z przesłanek eugenicznych. Więc na podstawie arbitralnej decyzji, co się komu podoba lub odpowiada. Niektórzy zachwalają sobie ten stan prawny jako tzw. kompromis aborcyjny – zaznaczył lider Konfederacji.

– Przypomnę nie po raz pierwszy, że ten tzw. kompromis stawia Polskę dokładnie na poziomie III Rzeszy Adolfa Hitlera. W III Rzeszy bowiem absolutnie nie wolno było zabijać wszystkich dzieci nienarodzonych, tylko niektóre. I taka też jest istota tego strasznego „kompromisu” aborcyjnego. Nie chcemy, by Polska realizowała standardy antycywilizacyjne wyznaczanie przez wybitnych działaczy socjalistycznych w rodzaju Adolfa Hitlera – podkreślił Grzegorz Braun.

– Jak w kampanii wyborczej, tak i w murach tego Sejmu będziemy mówili o tym głośno i wyraźnie – zapewnił.