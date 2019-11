Marszałek Grodzki kandydatem opozycji na prezydenta zamiast Kidawy-Błońskiej? W Sejmie huczy od plotek

Zdobycie przez opozycję Senatu i postawa prof. Tomasza Grodzkiego który wcześniej nie dał się przekupić PiS-owi stanowiskiem ministra zdrowia spowodowały, że stał się on ostatnią deską ratunku dla opozycji w wyborach prezydenckich. Nagrodzony za lojalność wobec KO stanowiskiem marszałka Senatu profesor może zdaniem niektórych polityków liczyć na znacznie więcej.

To na razie luźna propozycja, którą jednak coraz wyraźniej słychać w sejmowych kuluarach po stronie opozycyjnej. Kandydaturze Grodzkiego sprzyjają bowiem możliwości, jakimi będzie dysponował jako marszałek Senatu.

Zagraniczne wyjazdy – jak ten już zapowiedziany do USA, zaproszenia w Polsce na wszelkie możliwe uroczystości, pieniądze z Kancelarii Senatu – pozornie na promocję Polski, ale i przy okazji pana marszałka, a do tego pomysł z orędziem, które musi wyemitować nawet Telewizja Polska. Do tego zaburzenie dotychczasowego status quo, które przyjmuje, że rządzi PiS i nie ma na nic wpływu. Grodzki jest symbolem tego pozytywnego przełamania po stronie opozycyjnej. Po czterech latach marazmu i serii porażek, coś się w końcu udało. No i chirurg, dobrze się kojarzy, prywatnie dość konserwatywny. Kto wie, czy to nie byłby dobry strzał – pisze portal wpolityce.pl, cytując anonimowego posła opozycji.

Koalicja Obywatelska na wyłonienie swojego kandydata czasu ma niewiele, a kandydatura marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest krytykowana zarówno w samej partii, jak i szerzej po stronie opozycyjnej. Jej partyjni koledzy obawiają się, że w debacie z prezydentem Dudą zostanie po prostu „zjedzona”.

Inne kandydatury, o których słychać w Platformie to Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski ale ich szanse są niewielkie. Niewykluczone więc, że kontrkandydatem Andrzej Dudy w wyborach zostanie właśnie Tomasz Grodzki.