Michał Urbaniak z Konfederacji w NCzas TV. „Prawo i Sprawiedliwość przehandlowało temat ochrony życia” [VIDEO]

Michał Urbaniak, jeden z posłów Konfederacji, był w czwartek gościem studia NCzas TV. Parlamentarzysta rozmawiał z redaktorem Dominikiem Cwikłą o Marszu Niepodległości oraz o sejmowej komisji ds. spraw rodziny, której przewodniczącą została Magdalena Biejat z Partii Razem.

Redaktor Dominik Cwikła zapytał Michała Urbaniaka o wybór Magdaleny Biejat na przewodniczącą komisji ds. spraw rodziny. Fakt ten wzbudził ogromne kontrowersje wśród opinii publicznej, albowiem na czele zespołu mającego zajmować się ochroną rodziny i życia stanęła osoba, która m.in. popiera aborcję.

– W mojej opinii, to jest niemały kabaret. Jestem zdania, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość, przehandlowało temat ochrony życia na rzecz na przykład zwiększenia 30-krotności składem ZUS, ponieważ teraz chcą to przegłosować. W momencie, w którym będzie to głosowane, a na przykład lewica się wstrzyma, oni są w stanie ten projekt przepchnąć – powiedział Urbaniak.

