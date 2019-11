Netflix pewien sukcesu serialu „Wiedźmin”. Zapowiada drugi sezon widowiska na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego [FOTO]

„Tak się cieszę, że mogę to ogłosić: Geralt, Yennefer i Ciri wrócą w kolejnych przygody … w drugim sezonie” – napisała na swoim Twitterze showrunnerka serialu Lauren S. Hissrich. Swój wpis opatrzyła grafiką przedstawiającą dwa wiedźmińskie miecze.

„Nie mogę być bardziej dumna z tego, co udało się osiągnąć niesamowitej obsadzie i ekipie „Wiedźmina”, i nie mogę się doczekać, aż świat się w to zagłębi i będzie mógł cieszyć się z nami tymi historiami” – napisała Hissrich.

I’m so thrilled to announce: Geralt, Yennefer, and Ciri will be back for more adventures… in Season Two.

I could not be more proud of what the amazing cast and crew of The Witcher have accomplished, and can’t wait for the world to dig in and enjoy these stories with us. ❤️⚔️🐺 pic.twitter.com/evWoHvUl1e

