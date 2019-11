Pakt NATO pokazuje Macronowi, że jeszcze nie umarł. Największe manewry w Europie od zakończenia zimnej wojny

W kwietniu i maju 2020 roku odbędą się w Europie jedne z największych połączonych manewrów wojskowych państw NATO od czasów zimnej wojny, tzw. Reforger. Pierwsze ćwiczenia Reforger miały miejsce w 1969 r. Największe z udziałem 125 tys. żołnierzy w 1988. Ostatnie, na znacznie mniejszą skalę, w roku 1993.

Ćwiczenia „Defender 20” odbędą się aż w kilkunastu krajach europejskich i udowodnią, że pomimo ogłoszonej przez prezydenta Macrona „śmierci mózgowej” Paktu, zachowuje on wielką siłę militarną.

Wiadomo już, że udział w manewrach weźmie 37 000 żołnierzy z 18 krajów (w tym i z Francji). Będzie to 8 000 żołnierzy europejskich, 9 000 amerykańskich stacjonujących w Europie i 20 000 żołnierzy przybyłych w tym celu specjalnie z USA.

The arrival of the American 🇺🇸 tank battalion to Lithuania 🇱🇹 is part of the preparation for #NATO Defender Europe 2020 manoeuvres.

