Potężne straty w Wenecji. Zagrożone istnienie legendarnej Bazyliki Św. Marka [FOTO/WIDEO]

Wenecja zmaga się ze skutkami największej od 53 lat powodzi, która dotknęła 80 procent jej obszaru. Kolejna fala przypływu w nocy ze środy na czwartek była na szczęście niższa od prognozowanej. Jej poziom wyniósł 80 cm, zamiast 125 cm. W mieście trwa szacowanie strat i usuwanie szkód.

W kolejnych godzinach synoptycy zapowiadają poprawę pogody. Słabnie przede wszystkim porywisty wiatr, który był jedną z przyczyn powodzi. W czwartek oczekuje się oficjalnego ogłoszenia przez rząd stanu kryzysowego w Wenecji.

Nie maleje natomiast napływ turystów do miasta, którzy niezrażeni kryzysem powodziowym wysiadają ze statków wycieczkowych i wyruszają na zwiedzanie brnąc w wodzie i robiąc zdjęcia w tej „wyjątkowej” scenerii.

Zniszczona bazylika św. Marka

Dokładne szacowanie strat dopiero przed Wenecjanami, ale już teraz wiadomo, że te wyniosą setki milionów euro. Lokalne władze określają je jako „gigantyczne i niewyobrażalne”.

Ogromne zniszczenia są w położonej w pobliżu Canal Grande bazylice św. Marka. W jej krypcie zmierzono 1,2 metra wody. Większość udało się już wypompować. Uszkodzone zostały grobowce patriarchów, a także inne zabytki.

Woda wdarła się z impetem do świątyni, tłukąc szyby i zalewając posadzki. Zagrożona jest trwałość kolumn, podtrzymujących świątynię. Szacuje się, że szkody w zalanej bazylice mogą być znacznie większe niż w paryskiej katedrze Notre Dame po pożarze. Głównie dlatego, że we Francji zniszczenia dotyczą „jedynie” struktury zewnętrznej. We Włoszech ucierpiał bezcenny wystrój wewnętrzny, reprezentujący tysiącletnią historię zabytku.

Lokalne władze i politycy z całych Włoch apelują o jak najszybsze ukończenie realizacji wielkiego systemu zapór przeciwpowodziowych Mose, którego budowa stale się przedłuża i jest wstrzymywana. – Gdyby był system Mose, uniknięto by tego nadzwyczajnego przypływu – ocenił burmistrz Luigi Brugnaro.

Jedziemy zmierzyć sie z żywiołem.. AcquaAltaAVenezia #Venezia #recordacqualta 187cm minionej nocy w Wenecji. Zalana Bazylika Sw Marka i znaczna część miasta na lagunie. #apocalisseVenezia Wenecja na kolanach, powiedział burmistrz miasta. Więcej live o 19:30 w @WiadomosciTVP pic.twitter.com/HK49cPINa6 — Magdalena Wolinska (@mwolinskariedi) November 13, 2019