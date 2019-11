Rozłam w Zjednoczonej Prawicy? Gowin będzie głosował przeciwko PiS!

Do Sejmu trafił już pierwszy w tej kadencji projekt ustawy. To propozycja PiS dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jarosław Gowin i jego Porozumienie jest wściekłe. Rzecznik partii wprost zapowiedział, że nie będzie głosował tak, jak chciałby Jarosław Kaczyński.

Propozycja likwiduje od 2020 roku górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są to tzw. 30-krotności ZUS. Rząd zaciera ręce – przyniesie mu to dodatkowe 7,1 mld zł do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tymczasem rzecznik Porozumienia w rozmowie z PAP powiedział, że wniesienie projektu nie było konsultowane z posłami partii Jarosława Gowina. Zapowiedział, że posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko niemu.

– Reguły funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy i rządu w kadencji 2019-2023 zostaną określone w umowie koalicyjnej, której treść jest właśnie negocjowana. Na żadnym z etapów negocjacji kwestia 30-krotności się w tej umowie nie pojawiła – powiedział rzecznik zapytany o przyszłość koalicji i samodzielnego rządu ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Zniesienie 30-krotności zakłada budżet na 2020 rok. Już wówczas takie rozwiązanie krytykował Gowin i jego partia.

A nie zanosi się, by sprawa ucichła. W sobotę zarząd krajowy Porozumienia zobowiązał posłów i senatorów ugrupowania do „bezwzględnego głosowania na rzecz utrzymania górnego limitu składek emerytalnych i rentowych do wysokości 30-krotności średniej pensji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa”.

Należy pamiętać, że Kaczyński nie może zignorować swojego koalicjanta, wobec którego stał się właściwie zakładnikiem. Porozumienie ma łącznie 18 posłów w Sejmie. Łącznie z list PiS weszło 235 posłów. Odłączenie się całego skrzydła od PiS oznaczałoby bezsprzecznie upadek samodzielnego rządu i konieczność rozmów koalicyjnych, zaś z powodu podłych i agresywnych działań polityków partii rządzącej konsekwencją mogłyby być przyspieszone wybory parlamentarne.

