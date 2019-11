Rozwój cywilizacji zmienił ocenę. ADHD to już nie wada. Teraz to zaleta

Zobacz jak cywilizacja zmienia pojęcia. ADHD to już nie wada. To zaleta

Zaburzenia niedoboru uwagi i nadpobudliwości (ADHD) przez lata uważane były za wadę. W obecnym świecie coraz bardziej wymagającym mobilności uważa się za zaletę.

Jeszcze dzisiaj uważa się ADHD za stan typowy dla niedojrzałego mózgu, mimo że uzewnętrznienie się cech typowych dla ADHD nie odpowiada żadna pojedyncza struktura mózgu ani żaden konkretny układ.

Dla osób z ADHD życie wydaje się bardziej rutynowe niż pozostałych. Z tego względu szukają oryginalnych rozwiązań, nadzwyczajnych koncepcji, które „normalny” człowiek nigdy by nie wymyślił.

W odchodzącym modelu życia wypracowanym w XX w., w którym ceniono stabilizację, ludzie z ADHD byli uważani za „ułomnych”. W obecnej chaotycznej rzeczywistości i ciągle zmieniających się warunkach rozwoju, osoby z ADHD poszukujące niekonwencjonalnych rozwiązań, uważa się za posiadające przewagę konkurencyjną. Uważa się też, że szybciej przystosowują się do zmieniających się warunków życia.