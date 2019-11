SKANDAL! „Banda czworga” broni się rękami i nogami przed Konfederacją. Prawica odsunięta od głosowania

Za nami pierwsze dwa dni posiedzenia Sejmu IX Kadencji i już doszło do nie lada skandalu. Partie okrągłego stołu „rękami i nogami” bronią się przed Konfederacją. W pierwszych głosowaniach wykluczono prawicę z prezydium Sejmu oraz aż 11 komisji Sejmowych!

W ostatnich wyborach system dzielenia mandatów wg metody d’Hondta sprawił, że mimo aż 1,25 mln głosów oddanych na Konfederację nie pozwolił na zdobycie 15 mandatów, a co by za tym szło klubu poselskiego. Taka sytuacja nie miała miejsca w poprzednich latach, a fakt jedynie 11 posłów i koła poselskiego służy jako wymówka do sekowania Konfederacji.

W pierwszych dwóch dniach posiedzenia nowego Sejmu miało miejsce wiele głosowań, dotyczących głównie personaliów. Konfederacja została wykluczona z grona Prezydium Sejmu, partii tej nie przyznano wicemarszałka Sejmu, mimo że w minionych kadencjach dobrym zwyczajem było, że partie posiadające przedstawicieli w konwencie seniorów miały swoich przedstawicieli także w prezydium.

To jednak nie wszytko. – Wspaniały pluralizm i demokracja prawda? Ale to był tylko początek: dziś wieczorem „Banda czworga” wspólnymi siłami sprawiła, że Konfederacja NIE będzie mieć przedstawicieli w aż 11 komisjach sejmowych! – donosi na oficjalnym profilu Konfederacja.

– Nasi posłowie składali wnioski, by uwzględnić ich we wszystkich komisjach, ale partie Okrągłego Stołu pokazały, że jednym z ich głównych celów będzie zwalczanie naszej ideowej prawicy i lekceważenie 1,25 miliona wyborców! – dodano. – Jeśli sądzą, że takim działaniem nas zniechęcą, to są w wielkim błędzie. To nas mobilizuje do jeszcze cięższej pracy i walki o interes obywateli! Batalia z systemem dopiero się rozpoczyna!

Konfederacja nie będzie także miała swojego przewodniczącego w żadnej z komisji. W jakich komisjach Konfederacji zabraknie? Między innymi w bardzo ważnej komisji ds. Unii Europejskiej. A oto pełna lista 11 komisji:

– Komisja ds. Służb Specjalnych ;

– Komisja ds. Unii Europejskiej ;

– Komisja ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ;

– Komisja ds. Petycji ;

– Komisja ds. Kontroli Państwowej ;

– Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii ;

– Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ;

– Komisja Polityki Senioralnej ;

– Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ;

– Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych ;

– Komisja Etyki Poselskiej.

To oznacza, że w każdej z tych komisji Konfederacja będzie mogła jedynie słuchać tego, co mówią inni. Natomiast nie będzie mogła sama zabierać głosu, ani głosować.