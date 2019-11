TVP złamała amerykańskie prawo? Kontrowersje wokół „pierwszego Polaka bez wizy w USA”

Propagandowa akcja „Pierwszy Polak bez wizy w USA” odbija się TVP czkawką. Tym bardziej, że mogło dojść do złamania amerykańskiego prawa wizowego!

Były rzecznik PiS w Łowiczu, a obecnie reporter państwowej telewizji został przez TVP przedstawiony jako „Pierwszy Polak bez wizy w USA”. Emitując materiał TVP nie informowała, kim jest jego bohater.

Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Jarosław Olechowski z państwowej telewizji przyznał, że to TVP kupiła bilet na samolot do Stanów swojemu reporterowi.

A to wywołało falę kontrowersji. Z obowiązku wizowego zwolnieni są bowiem tylko ci, którzy podróżują do USA turystycznie.

Kupując swojemu reporterowi bilet do USA, a następnie kręcąc propagandowy materiał z nim w roli głównej TVP mogła złamać amerykańskie prawo wizowe.

Jeśli TVP kupiło swojemu pracownikowi bilet na samolot i pracownik ten poleciał do USA, to spełnia to znamiona pracy zawodowej wykonywanej w USA. A zgodnie z prawem wizowym USA pracownik mediów MUSI mieć wizę. Lekki przypał, że już łamiemy prawo …https://t.co/wL4Y0c1UmA pic.twitter.com/qU91c04zQj — ᴍᴀɴᴅᴀʀᴋ 🇵🇱 (@XKubiak) November 14, 2019

Trzeba przyznać, że temat wiz jest już dziś skutecznie ośmieszony przez "pierwszą podróż".

A to ważny politycznie dla obozu władzy temat, który kojarzy się teraz raczej z Monthy Pythonem ;) — Michał Kolanko (@michal_kolanko) November 13, 2019

Dementuję fejkniusa jakoby lot pierwszego Polaka bez wizy do USA pokazany przez @WiadomosciTVP był „ustawką”. Red. Bakalarski przeszedł standardową procedurę ESTA jak każdy podróżny. Materiał miał charakter poradnikowy, pokazujący co należy zrobić żeby polecieć do USA bez wizy — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) November 13, 2019

Jeśli bez wizy to pracuje w USA nielegalnie. To pracownik TVP, w pracy, bo TVP bilet kupiło, więc wiza "I" jest konieczna.

Pan Marcin Bakalarski musi się więc liczyć z zakazem wjazdu do USA, jeśli wymaganej wizy nie miał. https://t.co/IquoFaHEkT — Rafał Skrzypek #FBPE #SilniRazem (@Zulus_pl) November 14, 2019

Źródło: Press / Twitter