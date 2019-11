TYLKO U NAS! Dzierżawski o oddaniu komisji rodziny w ręce partii Razem: To pokazuje intencje PiS

Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak mówi portalowi nczas.com Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro – Prawo do Życia, pokazuje to „intencję PiS w odniesieniu do rodziny”.

Sefową sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny została Magdalena Biejat. Jest ona członkiem skrajnie lewicowej i proaborcyjnej partii Razem. Do Sejmu weszła z list SLD.

Jak podkreślali posłowie uczestniczący w komisji i dziennikarze, jedynie dwóch posłów PiS zgłosiło sprzeciw wobec kandydatury Biejat. Kontrkandydatem na przewodniczącego komisji był Grzegorz Braun z Konfederacji.

Zapytaliśmy prezesa Fundacji Pro – Prawo do Życia Mariusza Dzierżawskiego o to, co sądzi o fakcie oddania komisji zajmującej się obroną życia w ręce radykalnej lewicy.

– Celem nowoczesnej lewicy jest destrukcja rodziny. Jeśli PiS, który ma w Sejmie większość, oddaje komisję rodziny w ręce partii Razem – ludzi, których celem jest zniszczenie rodziny – to widać intencję PiS w odniesieniu do rodziny – powiedział portalowi NCzas.com Mariusz Dzierżawski.

To nie pierwsza stanowcza wypowiedź na ten temat prezesa Fundacji Pro. Wprost stwierdził po wyrzuceniu projektu „Stop aborcji” głosami posłów PiS, że prezes tej partii popiera prawo do mordowania dzieci.

– Nie sądzę, by Jarosław Kaczyński się czegoś przestraszył. To przecież doświadczony, odważny polityk, który potrafi zarządzać kryzysami. Sądzę, że on po prostu szczerze uważa, że chore dzieci trzeba abortować – mówił Dzierżawski w październiku 2016 roku.

Źródło: nczas.com