W odmętach lewackiego szaleństwa. San Francisco legalizuje uliczną prostytucję i załatwianie się na chodnikach

Nowy prokurator okręgowy w San Francisco oświadczył, że publiczne oddawanie moczu „nie będzie ścigane”. legalna będzie także uliczna prostytucja.

Chesa Boudin, nowy prokurator okręgowy nie ma zamiaru walczyć plagą odchodów na ulicach. Do tego zobowiązał się podczas kampanii wyborczej, mówiąc, że nie będzie ścigać publicznego oddawania moczu i innych przestępstw związanych z jakością życia, jeśli zostanie wybrany. Boudin ogłosił zwycięstwo w sobotę wieczorem po tym, jak wyniki pokazały, że zdobył większość głosów w wyborach na stanowisko prokuratora okręgowego.

– Nie będziemy ścigać spraw dotyczących przestępstw związanych z jakością życia. Przestępstwa takie jak koczowanie na chodnikach, publiczna prostytucja na ulicach, blokowanie chodników, publiczne oddawanie moczu nie powinny i nie będą ścigane. Wiele z tych przestępstw jest nadal ściganych, mamy długą drogę do dekryminalizacji ubóstwa i bezdomności – mówił.

Rodzice Boudina byli członkami lewackiej grupy terrorystycznej Weather Underground. Boudin. Został wychowany w Chicago przez liderów organizacji – Billa Ayersa i Bernardine Dohrn po tym, jak jego rodzice zostali skazani na więzienie pod zarzutem morderstwa.

Demokratyczny kandydat na prezydenta, senator Bernie Sanders, dopingował Boudina w wyborach.

– Nadszedł czas, aby gruntownie przekształcić nasz rasistowski i zepsuty system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, kończąc masowe uwięzienia, nieudaną wojnę z narkotykami i kryminalizację ubóstwa – napisał na Twitterze, gratulując Boudinowi jego „historycznego zwycięstwa!”

Now is the moment to fundamentally transform our racist and broken criminal justice system by ending mass incarceration, the failed war on drugs and the criminalization of poverty. Congratulations @chesaboudin on your historic victory! https://t.co/2CiM1sFo5c

— Bernie Sanders (@BernieSanders) 10 listopada 2019