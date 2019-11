Wyniki tego badania zaszokowały Brytyjczyków. Konserwatyści zyskują większe poparcie wśród biedniejszych niż wśród zamożnych elit

Brytyjska Partia Konserwatywna, która od zawsze postrzegana była jako ugrupowanie zamożnych elit, cieszy się obecnie proporcjonalnie wyższym poparciem wśród klas pracujących niż w klasie wyższej i średniej – wynika z opublikowanego w czwartek badania.

Na konserwatystów zamierza głosować obecnie 40 proc. osób, które klasyfikowane są jako klasa wyższa, wyższa średnia lub średnia (na potrzeby badań statystycznych oznaczane w Wielkiej Brytanii jako A i B) oraz 43 proc. osób zaliczanych do kategorii D i E (odpowiednio osoby wykonujące prace fizyczne niewymagające wysokich kwalifikacji oraz osoby niepracujące lub pracujące dorywczo).

Przed poprzednimi wyborami, w 2017 r., Partię Konserwatywną popierało 46 proc. wyborców z grup A i B oraz 35 proc. wyborców z grup D i E.

Jak się szacuje, osoby z klasy wyższej, wyższej średniej i średniej stanowią łącznie ok. 27 proc. społeczeństwa, zaś z obu najniższych klas – 25 proc., oznaczałoby to, że nawet w liczbach bezwzględnych liczba wyborców Partii Konserwatywnej w obu grupach się niemal zrównała.

Z kolei opozycyjna Partia Pracy zanotowała spadek poparcia w porównaniu z wyborami w 2017 r. zarówno w klasach wyższych, jak i najniższych. Na laburzystów zamierza obecnie głosować 28 proc. wyborców z klasy wyższej, wyższej średniej i średniej, wobec 32 proc. w 2017 r., oraz 28 proc. wyborców z grup D i E, podczas gdy w 2017 r. było to 42 proc.

Zwłaszcza duży spadek poparcia wśród wyborców z najniższych klas powinien być dla Partii Pracy niepokojącym sygnałem. Wygląda na to, że wobec niezdecydowania laburzystów w kwestii wyjścia kraju z Unii Europejskiej spora część tego elektoratu przełamała tradycyjną niechęć do konserwatystów i zaufała obietnicom konserwatywnego premiera Borisa Johnsona o doprowadzeniu brexitu do końca.

W klasach wyższych na spadku poparcia zarówno wśród konserwatystów, jak i laburzystów korzystają przede wszystkim Liberalni Demokraci, którzy „zagospodarowują” wielkomiejskich liberalnych wyborców, opowiadających się w dużej mierze za pozostaniem kraju w UE.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11-12 listopada przez ośrodek Savanta ComRes na zlecenie dziennika „Daily Telegraph”.

12 grudnia w Wielkiej Brytanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne.

PAP