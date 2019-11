Zaskakujące znalezisko na dnie Bałtyku! Żeby je wydobyć, potrzebne były zdalnie sterowane pojazdy [FOTO]

Dno Morza Bałtyckiego skrywa wiele nieodkrytych skarbów. Jeden z nich został ostatnio wydobyty przez zespół szwedzko-islandzkich naukowców Ocean X. Znaleźli oni we wraku spoczywającym na dnie 900 butelek alkoholu.

Wrak spoczywa na głębokości 70 metrów. Według naukowców, nurkowanie tak nisko mogłoby być niebezpieczne, stąd też zdecydowali się oni wysłać zdalnie sterowane pojazdy. Dzięki nim wydobyto kilkaset butelek z alkoholem.

Butelki zawierały koniak i liczą sobie co najmniej 102 lata. 600 z nich wyprodukowała firma Benedictine, zaś 300 – De Haartman.

Alkohol został wydobyty z wraku statki Kyros, który transportował ładunek do Rosji. Zatonął on na Bałtyku w 1917 r., wskutek omyłkowego zatopienia przez niemiecki okręt podwodny. Załodze udało się uratować dzięki pomocy zaoferowanej przez marynarzy innego statku.

Badacze z Ocean X mają już doświadczenie w wydobywaniu tego typu znalezisk. Kilka miesięcy temu znaleźli oni na Morzu Północnym ładunek alkoholu pochodzący sprzed 300 lat.

Butelki znalezione na dnie Bałtyku zachowały się w dobrym stanie. Jest to zasługa niskich temperatur, które panują pod wodą. Teraz alkohol prawdopodobnie trafiły na aukcję, jednakże zanim to nastąpi, ma zostać przebadany pod kątem przydatności do spożycia.