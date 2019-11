Biedroń donosi Brukseli na Ojczyznę! „On nie zatrzyma się w krytyce Polski za granicą, szkodząc tym Polsce, i przedstawiając Polskę w jak najgorszym świetle”” [WIDEO]

– Rezolucja PE krytykującą Polskę za projekt ustawy o edukacji seksualnej jest autorstwa Roberta Biedronia i krytykuje obywatelskie projekty – uważa przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Sobolewski. Z kolei Jacek Saryusz Wolski twierdzi, że europosłowie nie czytali nawet tekstu ustawy.

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję krytykującą Polskę za projekt ustawy dotyczący edukacji seksualnej. Za niewiążącym prawnie dokumentem głosowało 471 europosłów, 128 było przeciw, a 57 wstrzymało się od głosu.

W projekcie rezolucji eurodeputowani skrytykowali Polskę „za ostatnie kroki mające na celu zakazanie, kryminalizację i stygmatyzację edukacji seksualnej”. Zarzuty są oczywiście wyssane z palca.

– Nikt tu nie czytał tekstu obywatelskiego projektu StopPedofilii. Polska #opozycja skłamała i przekonała 3/4 #PE, że u nas nie ma edukacji seksualnej i że jest penalizowana. Monstrualna bzdura. To szkodzi Polsce – uważa unioposeł Jacek Saryusz-Wolski.

W piątek w radiowej Jedynce przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Sobolewski skomentował udzielił komentarza ws. rzeczonej rezolucji.

Sobolewski zwrócił stwierdził, że rezolucja europarlamentu jest „autorstwa posła Biedronia”. Zaznaczył, że pod projektem ustawy przeciwko pedofilii podpisało się ćwierć miliona Polaków.

– Pierwsze zaskoczenie jest takie, że rezolucja krytykuje obywatelskie projekty, które dopiero są procedowane, i ani nie przeszły dalej, ani nie zostały wprowadzone w życie – podkreślił.

Według Sobolewskiego, Biedroń pokazał, że „nie zatrzyma się w krytyce Polski za granicą, szkodząc tym Polsce, i przedstawiając Polskę w jak najgorszym świetle”.

Nie tylko polscy politycy zauważyli, że dyskusja nt. rzeczonej ustawy na forum PE jest co najmniej nie na miejscu.

– Jeśli polityka edukacji seksualnej nie jest kwestią dla rządów krajowych, to co w takim razie? Czy istnieje jakakolwiek dziedzina polityki, której Bruksela nie będzie próbowała zagrabić? – pytał w PE Brytyjczyk Daniel Hannan.

If sex education policy is not a question for national governments, what is? Is there ANY field of policy that Brussels won’t try to grab? pic.twitter.com/sHdOESkdy7

— Daniel Hannan (@DanielJHannan) November 15, 2019