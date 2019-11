Blokujesz reklamy? Google może zabrać Ci dostęp do YouTube!

Google idzie na wojnę z Adblockerami. Za korzystanie z nich będzie można stracić dostęp do YouTube.

W regulaminie YouTube (Google) znalazł się nowy punkt. Może on oznaczać spore problemy dla milionów użytkowników.

YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable.

Oznacza to, że YouTube zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu (w tym twojego konta Google!), jeżeli stwierdzi, że nie jest to „komercyjnie opłacalne”.

Część internautów i prawników wskazuje, że chodzi wprost o korzystanie z adblocków – programów blokujących wyświetlanie reklam.

– To śmiała interpretacja biorąc pod uwagę okoliczności, ale jak najbardziej możliwa – ocenił red. Jakub Kralka z portalu Bezprawnik.pl.

Dziennikarz zwraca uwagę na jeszcze inne potencjalne niepokojące konsekwencje tych zmian. Chodzi m.in. o możliwości kasowania kont osób, które publikują materiały „odstraszające reklamdodawców”, czyli np. „niepoprawne politycznie” lub krytykujące marki, z którymi YouTube współpracuje.

Źródło: Bezprawnik.pl