Kulesza NISZCZY Nowicką z SLD: „To koszmar nazistowskiej eugeniki” [WIDEO]

W programie „Wydarzenia i opinie” W Polsatnews Jakub Kulesza stanął po stronie życia. Zniszczył też lobbystkę przemysłu aborcyjnego Wandę Nowicką, która znowu weszła do Sejmu, tym razem z list SLD.

– Chcemy, by prawo i konstytucja chroniła wszystkich. Nie tylko zdrowych, ale także osoby niepełnosprawne, np. z zespołem Downa – powiedział Jakub Kulesza.

– Powiedzmy wprost: Świat bez dzieci z zespołem Downa to koszmar nazistowskiej eugeniki. To nie jest świat idealny. To jest koszmar – dodał poseł Kulesza.

– Prawo do zabijania dzieci tylko dlatego, że są chore a nie zdrowe nie jest prawem. To jest zabranie podstawowego prawa – prawa do życia. To jest nasza wykładnia. Pani ma oczywiście inne zdanie, ale pani marszałek popiera tutaj w tym zakresie polityków PiS, m.in. tych kandydatów, którzy są zgłoszeni do Trybunału Konstytucyjnego – zauważył poseł Konfederacji.

– Proszę jeszcze powiedzieć, że popieram Jarosława Kaczyńskiego – oburzyła się Wanda Nowicka.

– W tym zakresie? Tak. A Jarosław Kaczyński popiera panią marszałek – podkreślił Jakub Kulesza.

Nowicka wówczas zaczęła zarzucać, że Konfederacja „znana jest z poglądów antykobiecych”, z kobiet chciałaby natomiast zrobić „inkubatory, które mają rodzić za wszelką cenę”.

– Ale pani bzdury opowiada – stwierdził krótko poseł Kulesza