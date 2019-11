Miniaturowe kościoły sprzedawane w Szwecji jako ozdoby świąteczne. Nie ma na nich krzyży bo „mogłoby urazić niechrześcijańskich klientów” [FOTO]

Szwedzka sieć sklepów „Rusta” sprzedaje miniaturowe kościoły jako ozdoby świąteczne. Na „budynkach” nie ma krzyży bo „mogłoby urazić niechrześcijańskich klientów”.

Niedawno pisaliśmy o tym, że IKEA w swoich szwedzkich materiałach reklamowych nie używa nazwy „Boże Narodzenie” tylko, ze względu na polityczną poprawność pisze o „imprezie zimowej”.

Teraz znów wracamy do Szwecji, aby opisać kolejny skandal związany z komercjalizacją świąt i polityczną poprawnością. Sieć sklepów „Rusta” sprzedaje miniaturowe kościoły jako ozdoby świąteczne. Na „budynkach” nie ma krzyży bo, według włodarzy sieciówki, mogłoby one urazić niechrześcijańskich klientów.

– Chcielibyśmy, ab wszyscy mogli się cieszyć naszymi ozdobami podczas ponurych miesięcy bez względu na wyznawaną religię – przekonuje przedstawicielka „Rusty”.

Czyli Boże Narodzenie to już nie „Zimowa Impreza”, a „Ponure Miesiące”?

Szwedzcy klienci stwierdzili, że to zdecydowanie za dużo i zaczęli bojkotować sklep.

Wizja spadku sprzedaży przeraziła włodarzy „Rusty” bo wystosowali oni kolejne oświadczenie, w którym gimnastykują się intelektualnie, by jakoś wytłumaczyć tę dziwaczną praktykę.

– Nigdy aktywnie nie usuwaliśmy krzyża. To był błąd w sformułowaniu i bierzemy za niego odpowiedzialność. To po prostu produkt bez symbolu religijnego – powiedziała rzeczniczka Rusty Cecilia Gaerdestad – Zaoferowaliśmy kościół bez krzyża. W taki sam sposób to mógłby być kościół z kogutem na wieży.