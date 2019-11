Napad na sekretarz sprawiedliwości Hongkongu w Londynie! Chiński rząd potępia incydent [WIDEO]

Do ataku na sekretarz sprawiedliwości Hongkongu Teresę Cheng doszło w Londynie, gdzie została ona zaatakowana przez zwolenników demonstracji, które odbywają się w autonomicznym regionie Chin. Konieczna była interwencja policji, zaś urzędniczka została przewieziona do szpitala z urazem ręki.

Teresa Cheng została zaatakowana podczas swojego pobytu w Londynie. „The Guardian” donosi, iż napastnicy krzyczeli pod jej adresem takie słowa jak „morderczyni” oraz „hańba”.

W pewnym momencie Cheng została popchnięta, wskutek czego upadła. W ten sposób doznała obrażeń dłoni.

Reuters podaje, że „była oblegana i atakowana przez dziesiątki działaczy antychińskich”, co oświadczyła już chińska ambasada. Co więcej, Chińczycy wezwali brytyjską policję do dokładnego wyjaśnienia sprawy. Z kolei rząd Hongkongu wydał specjalne oświadczenie, w którym wspomniał o „poważnych obrażeniach ciała” sekretarz sprawiedliwości.

Teresa Cheng zgłosiła sprawę na policję. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany.

Protesty w Hongkongu trwają już od miesięcy. Na ich początku demonstranci domagali się rezygnacji z projektu ustawy pozwalającej na deportację mieszkańców regionu do Chin. Z biegiem czasu rozszerzyli swoje żądania i obecnie chcą m.in. zmniejszenia wpływu komunistycznych władz na rząd Hongkongu oraz ukarania osób odpowiedzialnych za użycie siły wobec protestujących.