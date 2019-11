Skandaliczne wyznanie wicemarszałka Karczewskiego: „PO będzie podejmować próby korupcji politycznej, tak samo jak my”

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski wprost przyznał się, że wraz z senatorami PiS „będzie podejmował próby transferów i korupcji politycznej”. Wypowiedź padła podczas programu „Express Biedrzyckiej”.

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski został zapytany o to, jak wyglądają zakulisowe rozmowy w parlamencie.

– Rozmawia się o wynikach, programie, współpracy, a na końcu są rozmowy dotyczące stanowisk – powiedział Karczewski. Dodał, że jego zdaniem, sprawa większości w Senacie nie jest jeszcze zamknięta.

– PO będzie jeszcze podejmowała próby transferów i korupcji politycznej senatorów PiS, tak samo i my będziemy robić, też będziemy zachęcać ich do współpracy – palnął Karczewski. – To jest zupełnie normalne. Polityka jest niezwykle dynamiczna. Właściwie każdy dzień przynosi nowe rozwiązanie – kontynuował.

Jak widzimy, bez problemu stwierdził, że działania PiS będą takie same, jak PO. Poprawił się co prawda szybko, by nie wyszło, że „PiS będzie podejmować się korupcji politycznej”, lecz „zachęcać do współpracy”, ale przecież przyznał, że będzie robione tak samo, jak próbuje działać PO.

Źródło: se.pl