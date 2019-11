Uwaga! Kolejne groźne oszustwo na Facebooku

Uwaga na wiadomości, które zawierają linki o bulwersujących treściach, lub od znajomych z informacją, że ktoś przerobił wasze zdjęcia. Kliknięcie w nie może skończyć się zablokowaniem konta, bądź wykupieniem płatnej usługi.

Facebook i Messenger to narzędzia, które są bardzo przydatne w codziennym życiu, ale bywają one również niebezpieczne. Wszystko za sprawą wiadomości, które wyglądają jak dobre rady, a w rzeczywistości są one linkami do stron oszustów.

Jeżeli ktoś dostanie od znajomego wiadomość z radą, aby zajrzał na stronę, do której podany jest link w wiadomości, powinien być bardzo ostrożny. Najprawdopodobniej konto tego znajomego zostało przez kogoś przejęte i nawet nie ma on o tym pojęcia.

Na portalu SpidersWeb.pl można przeczytać następujący komunikat w tej sprawie: „Po kliknięciu w odnośnik użytkownik jest prowadzony do strony udającej serwis YouTube. Tam pojawia się informacja o braku możliwości obejrzenia materiału bez instalacji specjalnego rozszerzenia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ten krok, z jego konta zaczną być rozsyłane wiadomości podobne do tej, którą sam otrzymał”.

Jeśli ktoś kliknie w linki, zostanie przekierowany do stron o następujących adresach: facebook-zdjecia.pl/2/ (87.120.36.112) lub facebook-zdjecia.eu/k/ (87.120.36.112).

Z kolei portal Niebezpiecznik.pl ostrzega, że oszustwa te mają na celu wyłudzenie pieniędzy użytkowników. Po kliknięciu w link użytkownik jest proszony o udowodnienie, że się nie jest robotem i podanie loginu i hasła do profilu lub numeru telefonu. Jeśli ktoś poda swoje dane, wykupi płatną usługę, która narazi go na spore koszty.

W przypadku otrzymania wiadomości z podejrzanymi linkami najlepiej poinformować o tym znajomego, z którego konta zostały one wysłane. Dobrze to zrobić osobiście lub telefonicznie, gdyż szkodliwe oprogramowanie może usunąć ostrzeżenie przesłane za pomocą Messengera.