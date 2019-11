Awantura w programie Agnieszki Gozdyry! Jarosław Jakimowicz żądał usunięcia gościa ze studia

Jarosław Jakimowicz był gościem Agnieszki Gozdyry w programie „Skandaliści”. Jego wizyta miała w dużej mierze związek z ostatnimi podziękowaniami aktora dla Antoniego Macierewicza, do których doszło na antenie TVP Info. Teraz w studiu doszło do awantury i Jakimowicz zażądał usunięcia jednego z gości.

Jarosław Jakimowicz spotkał się z Antonim Macierewiczem 4 listopada w programie „Jedziemy”, który prowadzi Michał Rachoń.

– Dostałem półtora tysiąca informacji z obrzydliwymi z hejtem i obrzydliwymi informacjami. Wiecie dlaczego popełniłem błąd? Bo gdybym miał zrobić to jeszcze raz to przygotowałbym laurkę dla Macierewicza. Napisałbym piosenkę dla niego i pocałowałbym go w rękę – wyznał aktor w programie „Skandaliści”.

Do sprawy odniósł się lewicowy aktywista Piotr Szumlewicz, który obecny był na widowni.

– Zachowuje się pan konformistycznie. Przyszła władza autorytarna i teraz robi pan z siebie ofiarę -zaatakował Jakimowicza.

– Człowieku, spójrz na mnie. Czy widzisz tu ofiarę? Stań przed lustrem, ofiarą to ty jesteś – bronił się gość programu i zażądał usunięcia niepokornego widza ze studia.

Agnieszka Gozdyra musiała interweniować, jednakże dopiero po kilku minutach udało jej się zaprowadzić spokój.

– Nie, nie wypraszamy gości! – powiedziała prowadząca.