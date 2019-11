Celebryci bronią skazanego na śmierć mordercy. W dodatku skutecznie…

Niejaki Rodney Reed skazany w USA na karę śmierci za zgwałcenie i zamordowanie młodej kobiety w 1998 r. ocalił na razie swoje życie. Przewidziany termin egzekucji został przez amerykański wymiar sprawiedliwości zawieszony. Niemały w tym udział celebrytów.

Przeciw wykonaniu egzekucji protestowali m.in. piosenkarka Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé i syn Martina Luthera Kinga (King III). Zapewne „wspomogło” to decyzję o zawieszeniu wyroku zaledwie 5 dni przed planowanym terminem wykonania kary.

Skazany twierdził, że jest niewinny, a tą wiarę zdają się podzielać celebryci, którzy podpisali w tej sprawie petycję do władz. Petycja zebrała 3,5 mln podpisów. Okazuje się, że różne gwiazdy znają się także na temacie sprawiedliwości i to lepiej od… sędziów, którzy jednak wydali wyrok skazujący.

Amazing news today for #RodneyReed and the fight for Justice. This is a big step in the right direction. We must keep going.

It was a pleasure to speak with ABC News today. https://t.co/wzJEVWDM9B

— Martin Luther King III (@OfficialMLK3) November 15, 2019