Fala protestów w Czechach. 300 tysięcy ludzi wystąpiło przeciwko premierowi [VIDEO]

Nawet 300 tys. osób wzięło udział w demonstracji przeciwko premierowi Andrejowi Babiszowi, która odbyła się w sobotę na błoniach Letnej w Pradze. To dane organizatorów, z kolei policja oszacowała frekwencję na 250 tys.

Mikulasz Minarz, rzecznik stojącego za protestem ruchu Milion Chwil, zapowiedział, że jeżeli Andrej Babisz nie odwoła do końca roku minister sprawiedliwości Marii Beneszovej i nie sprzeda swego holdingu kapitałowego Agrofert przekazanego funduszom powierniczym, musi podać się do dymisji.

Agrofert to największy podmiot gospodarczy w sektorze rolnym w Czechach i tamtejszym przemyśle spożywczym. To również drugi co do wielkości podmiot w czeskim przemyśle chemicznym. Jest on również silnie zaangażowany kapitałowo w media i w gospodarkę leśną.

🇨🇿Czesi wyszli na ulice z przytupem. Przygotowani i uzbrojeni w doświadczenia opozycji ulicznej także z Polski. Mówią, że Andrej Babis jest zagrożeniem dla demokracji i dodają, że mają dosyć korupcji w Czechach👍Brawo Czesi @PeszynskiTomasz ✌️Wkrótce połączmy siły🇪🇺@KongresRuchow pic.twitter.com/yilB2uTeSs — Robert Hojda – Arizona (@RobertHojda) November 16, 2019

Babisz był właścicielem wszystkich akcji holdingu do lutego 2017 roku, jednakże w myśl przepisów ustawy o konflikcie interesów, przekazał je w całości funduszom powierniczym.

The anti-Babis protest in Prague has drawn a huge crowd #Letna pic.twitter.com/HAlakS7JYj — James Shotter (@JamesShotter) November 16, 2019

Sam premier skomentował protest mówiąc, że w Czechach istnieją wolne wybory. Wiceprezes Miliona Chwil Benjamin Roll stwierdził jednak, że jest to demonstracja przeciwko nadużywaniu władzy przez polityków, którzy sprawują władzę.

Around 250,000 Czechs attended a rally in Prague against Prime Minister Andrej Babis on the eve of the 30th anniversary of the country’s Velvet Revolution. pic.twitter.com/12Ke982wZb — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 16, 2019

Tymczasem premier Andrej Babiš wstawia na facebooka zdjęcie z Danielem Radcliffem, który jest w Pradze, i potem zdjęcie z siłowni. pic.twitter.com/Zuwv5W4p7J — Filip Harzer (@HarzerF) November 16, 2019

Źródło: PAP