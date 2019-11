Katastrofa Miga-29. Zderzył się ze stadem ptaków [VIDEO]

Należący do indyjskiej marynarki wojennej myśliwiec MiG-29 rozbił się w sobotę chwilę po starcie. Przyczyną katastrofy było zderzenie ze stadem ptaków.

– Dziś około południa dwumiejscowy myśliwiec MiG-29K podczas regularnego lotu szkolnego zderzył się ze stadem ptaków po wystartowaniu z bazy lotniczej marynarki Hansa w rejonie Dabolim w Goa – podała agencja informacyjna ANI. Wcześniej kanał NDTV informował o tym, że kolizja spowodowała zapłon silnika.

Piloci katapultowali się i nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Indyjski minister obrony Rajnath Singh rozmawiał z nimi już po zdarzeniu i życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

– Modlę się o ich zdrowie i dobre samopoczucie – napisał na Twitterze minister.

During a training mission, after take off from INS HANSA at Dabolim a Mig 29k trainer aircraft suffered an engine fire. The pilots Capt M Sheokhand and Lt Cdr Deepak Yadav ejected safely. @SpokespersonMoD

Spoke to the pilots, Capt Mrigank and Deepak Yadav of the MiG-29K which crashed after the take-off from Goa today.

It is a matter of great satisfaction that they managed to eject in time and both of them are safe. I pray for their good health and well-being.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 16, 2019