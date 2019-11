Kłopoty Krystyny Pawłowicz! Tęczowi złożyli prywatny akt oskarżenia wobec byłej posłanki

Krystyna Pawłowicz została ostatnio kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże nad byłą posłanką zawisły też czarne chmury. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył wobec niej prywatny akt oskarżenia.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył prywatny akt oskarżenia wobec Krystyny Pawłowicz. Przyczyną takiego posunięcia są wypowiedzi kontrowersyjnej posłanki, które wielokrotnie miały padać na antenie Radia Maryja.

– Dość plucia przez Pawłowicz na LGBT – napisano na profilu organizacji na Twitterze.

W treści aktu oskarżenia znajdują się cytowane wypowiedzi Pawłowicz: „Osoby zaburzone seksualnie, chorzy, które powinny się leczyć”, „Są przedstawicielami diabelstwa, zła, nienawiści i podłości”, „Zgromadzenia osób tych zaburzonych, tak zwanych LGBT, nawołują do karalnych, patologicznych zachowań seksualnych”.

– Złożyliśmy już akt oskarżenia do sądu. Bardzo by nas ucieszyły przeprosiny pani Pawłowicz za to, co mówiła o osobach LGBT. Sąd może też nałożyć grzywnę, czy karę ograniczenia wolności z pracami społecznymi – powiedział Wirtualnej Polsce Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.