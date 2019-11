Kolejny lewicowy odlot. Rzeczniczka Razem: To czy dziecko będzie bezpieczne nie zależy od tego jakiej płci będą rodzice [Wideo]

Rzeczniczka Razem (Lewica) Dorota Olko stwierdziła na antenie TVP, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci nie jest zależne od tego jakiej płci są jego rodzice. Jej formacja chce legalizacji adopcji przez pary homoseksualne.

– Zarówno rodzina, w której jest dwóch ojców, dwie matki, jak i taka, w której są rodzice obu płci – może być rodziną nieszczęśliwą i szczęśliwą, bo nie płeć o tym decyduje – powiedziała na antenie TVP rzeczniczka Razem Dorota Olko.

Adopcja dla związków homoseksualnych? @dorota_olko w #TwójWybór: Nie wiem jak zwiazki partnerskie, czy małżeństwa tej samej płci mają zagrażać rodzinie(…) Chciałabym, żeby polskie dzieci wychowywały sie w bezpiecznych rodzinach, bez przemocy #wieszwięcej pic.twitter.com/ArFQnv9Y2P — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) November 14, 2019

Wypowiedź Olko może być zapowiedzią podjęcia przez jej formację działań, na kierunku legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Większość jej działaczy jest zwolennikami takiego rozwiązania.

Według rzeczniczki Razem ośrodki adopcyjne dokładnie analizują sytuację par, które starają się o prawo do adopcji i to one są „najlepiej wykwalifikowanymi służbami” to oceny czy dziecko przyznać rodzicom – w tym parom homoseksualnym.

Mimo, że wypowiedź Olko oburzyła dużą część widzów, część komentatorów – w tym dziennikarzy, stanęło po stronie Olko, krytykując styl prowadzącego audycję Samuela Pereiry z TVP.

Droga osobo obsługująca Twittera https://t.co/4JMqkcQyNt, czy masz świadomość ze puściłaś materiał w którym Twój szef wypadł co najmniej średnio? ;) — Maciej Bąk (@MaciejBk1) November 14, 2019

I ma ta pani rację. Dziecko ma czuć się kochane i bezpieczne. Widziałem dramaty dzieciaków w katolickich, heteroseksualnych domach z przemocą lub alkoholizmem rodziców — Eki #SilniRazem (@Eki_bez_Eki) November 14, 2019

Homoseksualista wiedząc jak ,,działa natura" wchodząc w związek dwóch osób tej samej płci świadomie zrzeka się możliwości posiadania potomstwa. Skoro ktoś świadomie zrzeka się czegoś więc nie ma podstaw aby starał się o uzyskanie tego inną drogą. — Marek M (@Marek_Musial77) November 14, 2019

Źródło: TVP info