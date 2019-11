Marcin Rola alarmuje. Mówi o wzroście zainteresowania agentury telewizją wRealu24. Chodzi o książkę o Jedwabnem

Czy szykuje się kolejna blokada telewizji wRealu24? Marcin Rola uważa, że tak. Związane jest to z premierą książki „Powrót do Jedwabnego” napisanej przez Wojciecha Sumlińskiego, Ewę Kurek i Tomasza Budzyńskiego.

– Historia, którą pokazujemy, odsłania opatrzone klauzulą tajności fakty dotyczące relacji polsko – żydowskich, sięgające do mrocznego świata wielkiej polityki i międzynarodowej finansjery. To historia niezwykła i niepokojąca, demaskująca kulisy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Holokaust długofalowej mistyfikacji zmierzającej do wyłudzenia wielomiliardowych roszczeń – i nie tylko – czytamy w opisie książki.

– Niewielu wierzy, że ta historia może skończyć się dobrze. Starannie zweryfikowany, a zarazem wyglądający, jak thriller polityczny, zapis wielkiej gry, mechanizmów manipulacji i kłamstw, dla których fundamentem stała się zbrodnia w Jedwabnem, a paliwem Justice Uncompensated Survivors Today – ustawa 447. W tej rozgrywce nie chodzi o następne kadencje – ale następne pokolenia – przekonują autorzy.

To właśnie ta pozycja ma być powodem nadchodzącej blokady telewizji wRealu24.pl

– Otrzymuję coraz więcej INFO, że antypolska agentura chce znowu zablokować propolską TV wRealu24 przed 25 listopada. Co ma być 25.11.19? Ano premiera książki „Powrót do Jedwabnego”, która ujawni całą prawdę o tej zbrodni – napisał na Twitterze Marcin Rola.

– Oj, boi się prawdy komunistyczna hołota. Słychać wycie? – dodał.

Źródła: sumlinski.com.pl/twitter.com