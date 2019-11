Mentzen wprost o polityce „dobrej zmiany”. „PiS realizuje program partii Razem”

Dr Sławomir Mentzen wprost napisał, że PiS realizuje program partii Razem. Zwrócił uwagę na przeszłe jak i obecne działania rządu, które sprawiają sprawę jasno.

– Nie mam pojęcia dlaczego tyle osób dziwi się poczynaniom PiS. Przecież tyle razy w trakcie trwania poprzedniej kadencji Sejmu tłumaczyłem, że PiS realizuje program Razem i jest na lewo od SLD – napisał na Facebooku dr Sławomir Mentzen.

Przypomniał o kilku faktach z dotychczasowej polityki PiS: minimalna płaca godzinowa 15 zł; zmiana umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; wprowadzenie niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców; walka z umowami cywilno-prawnymi; ograniczanie pracy w niedzielę; zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy; dodatkowe podatki dla dużych firm; budowa mieszkań przez państwo; zwiększenie wydatków na zasiłki; inwestowanie przez państwo w nowoczesny przemysł.

– Czyj to program? To jest program Razem. A czyja realizacja? PiS. W trakcie kampanii wyborczej oczywiście wypierali się tego, ale fakty mówią same za siebie. W sprawie zniesienia limitu 30 krotności gdzie PiS szuka poparcia dla swojego projektu? W Razem – podkreślił dr Mentzen.

– Kogo PiS powołał na przewodniczącą sejmowej komisji ds. rodziny? Magdalenę Biejat z Razem – przypomniał.

– Do tego mamy zapowiedź wysokiej podwyżki akcyzy. Jednocześnie posłowie Konfederacji zostali wycięci z ważnych komisji i nie otrzymali przewodniczącego nawet jednej, jedynej komisji – zauważył ekspert.

– Na koniec, już w charakterze śmiesznostki, mamy nowego ministra klimatu Michała Kurtykę który właśnie pochwalił się w RMF FM, że to on wypromował Gretę Thunberg zapraszając ją na szczyt w Katowicach – zwrócił uwagę.