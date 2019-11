Mistrz wazeliny Marek Suski: „Kaczyński ma większe dokonania od Piłsudskiego”. Zszokowani widzowie dzwonili do studia

Szef Gabinetu Politycznego Premiera w rozmowie z telewizją wPolsce stwierdził, że Jarosław Kaczyński ma większe osiągnięcia niż Józef Piłsudski.

Marek Suski zszokował widzów telewizji wPolsce.pl. Podczas wywiadu powiedział, że w jego opinii „Jarosław Kaczyński ma większe osiągnięcia niż Józef Piłsudski”.

Szef Gabinetu Politycznego Premiera dodał, że nie ma na myśli „działań wojskowych”, bo akurat tam marszałek Piłsudski ma większe dokonania, ale działania polityczne.

Zszokowani widzowie dzwonili do studia i pytali dlaczego więc prezes PiS nie pełni żadnej funkcji w rządzie. Suski przekonywał, że Jarosław Kaczyński jest wyjątkowo skromny. Polityk uważa zresztą, że jest to cecha, którą również on może się pochwalić.

– Nawet jeżeli miałem propozycję bardziej eksponowane, to uważam, że inni mają większe predyspozycje, a ja staram się na swoim polu robić, żeby pomagać – twierdzi polityk.

Źródło: wPolsce