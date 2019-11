Palestyński Islamski Dżihad chce zaatakować polskich piłkarzy na dzisiejszym meczu z Izraelem!

– Będziemy strzelać rakietami w polsko-izraelski mecz piłki nożnej – ogłosił Palestyński Islamski Dżihad cytowany przez „The Jerusalem Post”.

Celem ma być zakłócenie dzisiejszego meczu o godz. 20.45

Palestyński Islamski Dżihad ogłosił w sobotę, że będzie strzelał rakietami w kierunku Izraela z zamiarem zakłócenia gry pomiędzy polskimi i izraelskimi drużynami piłkarskimi na Teddy Stadium w Jerozolimie.

Palestyński Islamski Dżihad ogłosił w sobotę, że będzie strzelał rakietami do Izraela z zamiarem zakłócenia meczu między Polską a Izraelem – informuje "Jerusalem Post". https://t.co/dPBOU1kgkj

Islamski Dżihad wystrzelił setki rakiet na Izrael od wtorku do czwartku, kiedy ogłoszono zawieszenie broni na sobotę, jednak przestrzegać ma go zamiar jedynie Hamas.

We wtorek rano siły zbrojne Izraela zabiły lidera Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu Bahaa Abu al-Ata.

#BREAKING Islamic Jihad: We will fire rockets on Polish-Israeli soccer match. https://t.co/yNH0XUznoS

