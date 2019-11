Prawda w oczy kole. Ziemkiewicz wulgarnie do Sommera: „G**no was obryzga” [VIDEO]

W ostatnim odcinku programu „Męska Rozmowa” na NCzasTV, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer wypytywał Jana Pińskiego o tajemnice dziennikarzy TVP. „Komisarz polityczny” zdradził kilka sekretów osób, które dziś pracują w mediach publicznych. Rozmowa dotyczyła m.in. Rafała Ziemkiewicza, co rozsierdziło publicystę, który wulgarnie zaatakował Sommera na Twitterze.

Jan Piński to polski dziennikarz, publicysta, od 2012 do 15 listopada 2015 r. redaktor naczelny miesięczników „Uważam Rze” i „Uważam Rze Historia”. Od grudnia 2015 r do 30 października 2017 r. redaktor naczelny „Gazety Finansowej”.

Piński podczas swojej długiej kariery miał okazję współpracować z wieloma, znanymi dziś, postaciami z polskich mediów – szczególnie tych prawicowych. Po latach dzieli ich na tych co coś potrafią (np. Rafał Ziemkiewicz) i tych których teksty „trzeba tłumaczyć na polski” (np. Cezary Gmyz).

Gość Sommera opowiadał o brudnych praktykach stosowanych przez „pisowskie media”: przejmowaniu dziennikarzy, usuwaniu niewygodnych żurnalistów, „przekupywaniu” niepokornych podwyżkami.

W całym wywiadzie nazwisko Ziemkiewicza pojawia się zaledwie kilka razy, a redaktor naczelny Sommer nie atakuje go specjalnie, mimo to publicysta wulgarnie skomentował program.

– Prawda nas wyzwoli – napisał na Twitterze Tomasz Sommer.

– Raczej „g*wno was obryzga”. Chyba Cię porąbało – wulgarnie odpowiedział Rafał Ziemkiewicz.

